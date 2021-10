João Matias conquista prata nos Europeus de pista

Em Grenchen, na Suíça, Matias fez uma prova muito segura e confiante, deixando-se por vezes ficar na retaguarda do grupo, sabendo que teria sprint para evitar eliminações.

O português João Matias conquistou nesta terça-feira uma medalha de prata nos Europeus de ciclismo de pista. O ciclista de 30 anos terminou em segundo lugar a corrida de eliminação na qual, como o próprio nome indica, foi eliminando os adversários um a um.

Em Grenchen, na Suíça, Matias fez uma prova muito segura e confiante, deixando-se por vezes ficar na retaguarda do grupo, sabendo que teria o sprint para evitar eliminações – nesta prova, o último ciclista a passar a meta a cada duas voltas é eliminado.

Na parte final da corrida, Matias chegou-se à frente e começou a comandar os acontecimentos, sobretudo para garantir uma medalha. Com quatro corredores em pista, atacou os rivais e garantiu que não seria eliminado nessa volta.

A medalha estava “no bolso”, mas o português ainda eliminou os rivais de Suíça e França, antes do duelo final pelo ouro, com Sergei Rostovsev, da Rússia. As pernas de João Matias não deram para o ouro, mas a prata vem para Portugal. O bronze ficou para o gaulês Thomas Boudat.

Este primeiro dia de Europeus deu ainda um 18.º lugar a Daniela Campos na corrida de scratch.