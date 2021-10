Daniel Ramos abandona Santa Clara rumo a “grande oportunidade”

O treinador Daniel Ramos anunciou nesta terça-feira que vai abandonar o comando técnico do Santa Clara, da I Liga de futebol, onde estava desde a época 2020-21, para abraçar uma “grande oportunidade” em termos desportivos e financeiros.

O anúncio foi feito pelo treinador, numa conferência de imprensa sem direito a perguntas, marcada para a loja do clube em Ponta Delgada, em que esteve acompanhado pelo presidente da SAD, Ismael Uzun.

“Foi uma situação muito inesperada, que aconteceu muito rapidamente. Vi-me confrontando com uma grande oportunidade, uma grande oportunidade ao nível financeiro e desportivo de poder ter um novo projecto”, declarou.

Daniel Ramos não revelou qual o clube que se segue na sua carreira. “Depois de grande ponderação, e depois de falarmos, eu senti por parte da administração um tentar que eu ficasse, mas perante os argumentos que eu apresentei, eles perceberam os meus argumentos e chegámos a um entendimento”, assinalou.

E acrescentou: “Às vezes acontecem oportunidades destas que não dão para recusar, por isso espero que compreendam, principalmente os sócios do Santa Clara. Santa Clara sempre”.

Ismael Uzun, desejou a “melhor das sortes” a Daniel Ramos e disse que a SAD fez “tudo” para assegurar a permanência do treinador.

“Isto é uma grande surpresa para nós hoje estar aqui a falar da saída do Daniel do Santa Clara. Eu tive a informação ontem [segunda-feira] e, durante uma hora, estivemos a falar sobre aquilo que podíamos fazer para ele ficar, mas não foi possível. Fizemos tudo para o Daniel ficar”, afirmou.

O Santa Clara está no 15.º lugar no campeonato, tendo quatro derrotas, três empates e uma vitória. Ramos tinha contrato com o clube até ao final da presente época, uma vez que renovou o vínculo em Maio com os açorianos.