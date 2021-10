Terça, na TV: entre Judy Garland e Trotsky, surgem Os Subversivos e regressa Billions

CINEMA

The Gentlemen - Senhores do Crime

TVCine Top, 21h30

O norte-americano Mickey Pearson chega a Londres decidido a vender o seu negócio milionário e viver despreocupadamente de rendimentos, ao lado de Rosalind, a sua belíssima esposa. Contudo, por ser bastante cobiçado e estar relacionado com drogas ilegais, o negócio em questão vai envolver criminosos de toda a espécie e grau, desencadeando intrigas, chantagens, conspirações e assassinatos. Com as actuações de Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell e Hugh Grant, uma comédia de acção escrita e realizada por Guy Ritchie (Snatch - Porcos e Diamantes, Sherlock Holmes, O Agente da U.N.C.L.E.).

Judy

RTP1, 0h25

Quase três décadas depois do sucesso de O Feiticeiro de Oz (1939), que a catapultou para a fama com apenas 16 anos, Judy Garland vê-se sem trabalho nem dinheiro para sustentar os filhos. É assim que, a custo, aceita fazer uma digressão em Inglaterra. Desgostosa por ter de deixar as crianças nos EUA e insegura por tantos anos longe dos palcos, a frágil Judy vai tentar ultrapassar a depressão e a dependência de álcool e medicamentos, enfrentando os velhos demónios que carrega consigo. Um filme biográfico realizado por Rupert Goold que adapta o musical End of the Rainbow, da autoria de Peter Quilter, sobre os últimos meses de vida da actriz e cantora Judy Garland – a eterna Dorothy de Victor Fleming. Renée Zellweger assume o papel principal; Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell e Michael Gambon desempenham os secundários.

SÉRIES

Limetown

SyFy, 16h43

A programação de dia de feriado no SyFy inclui a maratona dos dez episódios que compõem a primeira temporada de Limetown, uma série com Jessica Biel e Stanley Tucci que adapta ao pequeno ecrã um podcast com o mesmo nome. Biel encarna a jornalista Lia Haddock, que tenta desvendar um mistério que envolve o desaparecimento de mais de 300 pessoas de centro de investigação de neurociência americano.

Billions

TVCine Emotion, 22h10

Billions regressa com a segunda parte da quinta temporada, com novos episódios que continuam a colocar em confronto dois titãs: o procurador Chuck Rhoades de Paul Giamatti (Sideways) e o investidor Bobby “Axe” Axelrod de Damian Lewis (Segurança Nacional). Houve uma trégua temporária entre os dois, na primeira parte deste capítulo, mas a rivalidade é reavivada através da intervenção do bilionário Mike Prince (Corey Stoll).

Trotsky

RTP2, 23h37

Uma série russa em estreia, composta por oito episódios, que acompanha a vida do revolucionário, teórico e político Leon Trotsky, um russo-ucraniano marxista. Com uma vida que inclui a participação nalguns dos momentos mais acesos da história russa, Trotsky liderou os bolcheviques de Lenine, na vitória que foi a Revolução Russa de 1917, e foi, mais tarde, assassinado a pedido do rival político Josef Estaline, em 1940. Entre estes dois acontecimentos, ocorreram traições, o abandono da família e uma luta pelo poder que perdeu, tendo sido conduzido ao exílio.

DOCUMENTÁRIOS

Uma Questão de Amor?

RTP2, 15h59

Um documentário em estreia que analisa a capacidade dos animais criarem laços entre si, do instinto protector das mães pelas crias, ao acasalamento e relacionamento entre membros da mesma espécie ou clã, passando pelos comportamentos sociais de chimpanzés.

Os Subversivos

RTP2, 20h37

Uma investigação da história das actividades de Theo van Boven, antigo director dos Direitos Humanos da ONU, e a sua equipa na luta contra ditaduras militares e regimes repressivos na América do Sul, do Chile à Argentina. Este combate deu-se em plena Guerra Fria, num momento alto de espionagem a nível global. Uma das mudanças pelas quais se degladiou, inclusivamente face ao Secretário Geral da ONU da altura, Javier Pérez de Cuéllar, foi conseguir dar refúgio às pessoas consideradas subversivas que tinham de fugir a estes regimes e que, no fundo, apenas lutavam pela democracia. Recebeu vários prémios pelo seu trabalho humanitário.