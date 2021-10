Com a HBO Max em Portugal, filmes Warner passarão dos cinemas ao streaming em metade do tempo

Novas imagens de House of the Dragon, prequela de A Guerra dos Tronos , foram mostradas esta terça-feira antecipando a chegada da plataforma à Europa. And Just Like That , novo capítulo de O Sexo e a Cidade , estreia-se em Dezembro.

Os filmes da Warner Brothers exibidos em Portugal passarão a estar disponíveis sem custo adicional para os assinantes do serviço de streaming da HBO 45 dias após a estreia nos cinemas, anunciou o estúdio da HBO esta terça-feira. No evento de lançamento da HBO Max na Europa — a plataforma de streaming que em 2022 substituirá a HBO Portugal —, foi ainda anunciado que a nova temporada de O Sexo e a Cidade, And Just Like That..., se estreia em Dezembro e foram exibidas imagens inéditas da prequela de A Guerra dos Tronos, House of the Dragon, bem como da terceira temporada de Succession, que chega já no dia 18.