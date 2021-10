Fernando Echevarría (1929-2021): morreu o mais filosófico dos poetas portugueses

Internado há alguns dias, morreu esta segunda-feira, no Porto, aos 92 anos, o poeta Fernando Echevarría, que ao longo de seis décadas foi erguendo uma das mais sólidas e singulares obras da poesia portuguesa contemporânea.

Em 2013, publicara Categorias e Outras Paisagens, um livro com quase 500 poemas, quase todos de uma fluida e conseguida perfeição formal, e formando um conjunto totalmente orgânico. Tinha então 84 anos e recuperava de um grave ataque cardíaco. Na sua absoluta necessidade de escrever, com uma dedicação quase missionária, e no seu entendimento da poesia como o mais alto modo de conhecimento, talvez só seja possível aproximá-lo, na poesia pós-pessoana, de um António Ramos Rosa.

Nascido em 1929 em Espanha – em Cabezón de Sal, Santander, na Cantábria –, cuja literatura, e em particular a do período barroco, mas também a do século XX, marcou fortemente a sua obra, Fernando Echevarría estudou Filosofia e Teologia em universidades espanholas e mudou-se no início dos anos 60 para França, onde se exilou por razões políticas. Só regressou definitivamente a Portugal já no final dos anos 80, tendo-se fixado no Porto.

Estreou-se em 1956 com Entre Dois Anjos, a que se seguiram Tréguas para o Amor (1958) e Sobre as Horas (1963), livros que bastaram para o consagrar como uma das vozes mais seguras entre os poetas da sua geração.

Desde então, publicou mais de 20 livros, está representado em muitas das antologias mais relevantes da lírica portuguesa do século XX, e recebeu diversos prémios, incluindo dois Grandes Prémios da Associação Portuguesa de Escritores, atribuídos a Sobre os Mortos (1991) e Lugar de Estudo (2010).

A notória e assumida dimensão filosófica da sua obra espelha-se quase provocatoriamente em títulos como Introdução à Filosofia (1981) ou Fenomenologia (1984), que os leitores da sua poesia muitas vezes procuravam em vão nas livrarias, porque os livreiros os tomavam por manuais de estudo e os arrumavam na estante da Filosofia.

A sua obra poética está reunida nos dois volumes de Obra Inacabada, publicados em 2016 pela Afrontamento, que era há muito a sua editora.