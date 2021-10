Coimbra lança as bases para ter um Pólo Europeu do Museu da Língua Portuguesa

Projecto integra candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027, mas poderá avançar independentemente do êxito desta. Os contactos no Brasil, dizem os promotores, foram bem-sucedidos.

A cidade de Coimbra ambiciona ter um Pólo Europeu do Museu da Língua Portuguesa que nasceu em São Paulo, e está agora a lançar as bases desse projecto. Vai ser redigido um documento, fruto de um contacto exploratório recente no Brasil, e a proposta integrará a candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura em 2027. Porém, mesmo que Coimbra não seja a escolhida, o pólo deverá ter condições para avançar autonomamente.