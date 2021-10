Nobel da Física de 2021 para a física do clima e outros sistemas complexos

O Prémio Nobel da Física de 2021 para os cientistas Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi pelas “contribuições inovadoras para a nossa compreensão dos sistemas físicos complexos”. ​O prémio tem um valor de dez milhões de coroas suecas (957 mil euros).

Uma parte do prémio foi para Syukuro Manabe (da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos) e Klaus Hasselmann (do Instituto Max Planck para a Meteorologia, na Alemanha) para “a modelação física do clima da Terra, ao quantificar a variabilidade e fazendo a projecção do aquecimento global de forma fidedigna”. A outra metade foi para Giorgio Parisi (da Universidade Sapienza de Roma) pela “descoberta da interacção da desordem e das flutuações nos sistemas físicos de escalas atómicas e planetárias”.

Até 2020, o Prémio Nobel da Física tinha sido atribuído 114 vezes a 216 laureados. Apenas tinham sido distinguidas quatro mulheres. O Prémio Nobel da Física de 2020 foi para Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez pelos seus trabalhos em física dos buracos negros e nos segredos mais obscuros do Universo.

A temporada de entrega de prémios Nobel de 2021 começou esta segunda-feira com a atribuição do Nobel da Fisiologia ou Medicina aos investigadores David Julius e Ardem Patapoutian “pelas suas descobertas de receptores para a temperatura e o tacto”.

Na quarta-feira, será premiada a área da Química e, na quinta-feira, é revelado o Prémio Nobel da Literatura. Já na sexta-feira é atribuído o Prémio Nobel da Paz, seguindo-se, na segunda-feira, o Nobel da Economia. O anúncio dos vencedores pode ser acompanhado em directo no site oficial do Prémio Nobel.

Estes prémios são atribuídos anualmente pela Academia Real das Ciência da Suécia, pelo Comité do Nobel e o Instituto Karolinska a pessoas ou organizações que contribuíram de forma excepcional nas áreas da química, física, literatura, paz ou medicina. Criado em 1895 por Alfred Nobel, o Nobel foi concedido, entre 1901 e 2020, 604 vezes a um total de 964 laureados.