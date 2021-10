Ricardo Trigo: “A maior parte dos políticos não se apercebe das escalas temporais do sistema climático”

Para o geofísico Ricardo Trigo, professor de climatologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o japonês Syukuro Manabe e o alemão Klaus Hasselmann, vencedores de metade do Prémio Nobel da Física de 2021, tiveram um papel fundamental no desenvolvimento dos modelos climáticos desde os anos 60 (sobre o trabalho do restante galardoado, o italiano Giorgio Parisi, não está familiarizado). “A física do clima é bastante robusta”, salienta Ricardo Trigo, “porque as leis físicas e químicas que regem a maior parte dos fenómenos e processos essenciais no sistema climático são conhecidas há muitas décadas”.