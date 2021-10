PJ investiga tentativa de homicídio de mulher atingida a tiro em Alcobaça

A vítima foi atingida na cabeça, perto da estação de Martingança-Gare, no concelho de Alcobaça.

Uma mulher foi hospitalizada em estado muito grave após ter sido atingida a tiro junto à estação de Martingança-Gare, no concelho de Alcobaça, no distrito de Leiria, no domingo à noite, informou a Polícia Judiciária.

“A vítima foi atingida na cabeça com uma arma de fogo e está internada no hospital de Coimbra, em estado grave”, disse à agência Lusa o coordenador da Polícia Judiciária (PJ) de Leiria, responsável pela investigação da tentativa de homicídio sobre “uma mulher que deverá ter entre os 20 e os 30 anos”.

A vítima “estaria ou na estação do comboio ou nas suas imediações”, afirmou o coordenador, sublinhando que “ainda estão a ser feitos exames periciais para apurar como o crime ocorreu”.

O alerta para o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria foi dado cerca das 23:40 de domingo e a mulher foi transportada para o Centro Hospitalar de Leiria.

“Dada a grave do seu estado, foi depois transferida de helicóptero para o hospital de Coimbra, onde ainda se mantém internada”, afirmou Fernando Jordão.