Covid-19: Portugal regista 18 mil mortes desde o início da pandemia. Há 193 novos casos

Foram registadas mais sete mortes por covid-19 e 193 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e são relativos a domingo.

Desde o início da pandemia, morreram 18 mil pessoas com covid-19 em Portugal. Foi a 15 de Maio que Portugal registou 17 mil mortes por covid-19, o que significa que houve mil mortes por covid-19 em quatro meses e meio. Na fase mais crítica da pandemia no país, registaram-se 9051 mortes em menos de dois meses, de 1 de Janeiro (6972 mortes) a 22 de Fevereiro (16.023).

Das sete mortes registadas no domingo, quatro foram contabilizadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte e uma no Centro. Um dos óbitos diz respeito a um homem com idade entre os 40 e 49 anos e as outras seis mortes correspondem a pessoas com mais de 70 anos.

A maior parte dos novos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (51) e no Norte (53). O Alentejo soma 38 novas infecções e o Centro tem mais 29 casos do que no dia anterior. No Algarve, foram contabilizadas 11 infecções; na Madeira, oito; nos Açores, três.

Segundo o boletim epidemiológico de domingo, estão internadas 351 pessoas (mais nove do que no dia anterior) e 68 estão em unidades de cuidados intensivos (menos uma do que no sábado).

No último dia recuperaram 331 pessoas e existem ainda 30.222 pessoas com infecção activa em Portugal.

No dia anterior (dados referentes a sábado), tinham sido registadas sete mortes por covid-19 e 449 novos casos.

R(t) sobe e incidência desce

Os actuais valores da incidência da doença – o número de casos de infecção por cada 100 mil habitantes – e do índice de transmissibilidade do vírus – também conhecido como R(t), que equivale ao número de pessoas que são infectadas por alguém com infecção activa – deixam Portugal na zona “verde” da matriz de risco.

A incidência baixou e o índice de transmissibilidade subiu, segundo os valores divulgados esta segunda-feira: há agora 94,3 casos de infecção por cada 100 mil habitantes a nível nacional (e 95,1 no continente) e o R(t) é de 0,91 a nível nacional e 0,90 no continente.

Antes, a incidência era de 101,7 casos de infecção por cada 100 mil habitantes (103 no continente) e o R(t) era de 0,89 tanto a nível nacional como apenas no continente.

O número de novas infecções, de internamentos e de mortes por covid-19 tem vindo a diminuir nas últimas semanas. Com estes indicadores favoráveis e com cerca de 85% da população vacinada contra a covid-19, muitas restrições deixaram de estar em vigor no país. As discotecas reabriram e deixa de haver lotação máxima para permanência em restaurantes, mas a máscara continua a ser obrigatória em muitos locais.