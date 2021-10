Covid-19: pessoas com vacinação completa isentas de teste PCR para entrar em Inglaterra

As novas regras para viagens internacionais entraram esta segunda-feira em vigor em Inglaterra. Quem viajar a partir de Portugal (ou de outros países que não estejam na lista vermelha) e já tiver a vacinação completa fica livre de apresentar um teste PCR com resultado negativo para a covid-19, tendo apenas de realizar um teste rápido ao segundo dia em solo inglês.

As alterações no sistema de controlo das viagens internacionais foram anunciadas a 17 de Setembro pelo ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps. Além da alteração no processo de entrada dos viajantes vacinados, prevê também uma simplificação do sistema de semáforo: a partir de agora, existe apenas uma lista vermelha única de países e territórios de onde os passageiros terão de continuar a realizar teste PCR antes da viagem e cumprir quarentena à chegada.

Os restantes países não incluídos nesta lista deixam de estar divididos entre a cor âmbar e verde, passando a contar apenas como “resto do mundo”. Para já, a entrada facilitada dos passageiros completamente vacinados vai abranger todos os países da União Europeia, os Estados Unidos e outros 17 países e territórios, segundo o Ministério da Saúde inglês. Só é necessário realizar isolamento e um teste PCR gratuito caso o teste rápido realizado no segundo dia tenha resultado positivo para covid-19.

Para os viajantes que não estão vacinados ou que não completaram o esquema vacinal há mais de 14 dias, não há para já alterações à testagem ou quarentena. Isto significa que terão de realizar um teste PCR antes da viagem e outros dois durante a quarentena de 10 dias à chegada (nos dias dois e oito de isolamento). Estas são também as regras em vigor para quem chega ao Reino Unido de países da lista vermelha, independentemente do estado vacinal.

Dentro do Reino Unido as administrações de saúde de cada país actuam de forma autónoma, sendo que para já estas novas regras vão ser aplicadas em Inglaterra e na Escócia. Normalmente, os restantes países têm seguido os passos de Westminster, pelo que é esperado que a Irlanda do Norte e o País de Gales anunciem em breve alterações semelhantes.