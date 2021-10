Covid-19: EMA considera dose de reforço da Pfizer. Maiores de 65 anos serão vacinados a partir de 11 de Outubro em Portugal

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) disse esta segunda-feira que doses de reforço da vacina contra a covid-19 da BioNTech/Pfizer “podem ser consideradas” para pessoas com mais de 18 anos, após seis meses da segunda dose, para aumentar a produção de anticorpos.

A propósito, a Direcção-Geral da Saúde (DGS) deverá dar o “suporte técnico” a uma terceira dose da vacina dentro de “poucas horas”, garantiu esta segunda-feira o secretário de Estado Adjunto e da Saúde. António Lacerda Sales disse que a administração de doses de reforço das vacinas contra a covid-19 será feita por ordem decrescente de idades, tal como aconteceu com as primeiras doses, a partir de 11 de Outubro. Contudo, em Portugal a baliza etária estará nos grupos até aos 65 anos de idade.

Foram registadas mais sete mortes por covid-19 e 193 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal, o número de casos mais baixo desde 10 de Maio, quando se contaram 158 infecções diárias. Desde o início da pandemia, morreram 18 mil pessoas com covid-19 em Portugal.

Cerca de 200 mil alunos do ensino secundário foram testados para a covid-19 nas últimas duas semanas com resultados positivos residuais, inferiores a 1%, segundo uma nota do Ministério da Educação (ME) divulgada esta segunda-feira.

Lá fora, as novas regras para viagens internacionais entraram esta segunda-feira em vigor em Inglaterra. Quem viajar a partir de Portugal (ou de outros países que não estejam na lista vermelha) e já tiver a vacinação completa fica livre de apresentar um teste PCR com resultado negativo para a covid-19, tendo apenas de realizar um teste rápido ao segundo dia em solo inglês.

O número de mortes, infecções e hospitalizações está em queda no Reino Unido, que registou 33 mortes e 35.077 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Espanha registou 4271 novos casos de infecções de covid-19 desde sexta-feira, tendo o Ministério da Saúde espanhol também notificado mais 64 mortes atribuídas à doença durante este período de três dias. com Lusa