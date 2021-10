Coligação Negativa é o novo podcast de análise política do PÚBLICO onde todas as segundas-feiras, Ana Sá Lopes, Álvaro Vieira e David Pontes reúnem-se para analisar a actualidade política (e não só). Neste episódio há espaço para a análise sobre o futuro da direita e do Governo.

O podcast Coligação Negativa está disponível nas várias aplicações de podcast, como a Apple Podcasts ou o Spotify.