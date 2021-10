PCP desafia Governo com medidas para reforço de professores

Duas semanas e meia depois do início das aulas, quando ainda haverá dezenas de milhares de alunos sem alguns professores, e apenas a uma semana da apresentação do Orçamento do Estado para 2022, o PCP desafia o PS e o Governo apresentando um pacote de meia dúzia de projectos de lei com medidas como a contratação de professores e educadores, vinculação daqueles que têm pelo menos cinco anos de serviço, contabilização do tempo dos que têm horário incompleto e inclusão de horários na mobilidade interna.

Os seis projectos de lei que são entregues na Assembleia da República nesta segunda-feira e a que o PÚBLICO teve acesso procuram dar resposta a uma série de problemas que, ao afectarem a carreira dos professores, acabam por ter consequências na qualidade da escola pública num futuro próximo, nomeadamente com a falta de docentes, salienta a deputada Ana Mesquita. A iniciativa do PCP insere-se na comemoração do Dia Mundial do Professor, nesta terça-feira, que os sindicatos assinalam com uma concentração junto ao Ministério da Educação.

Apesar de o Governo dizer que há mais professores, Ana Mesquita afirma que nos últimos cinco anos pelo menos 7500 professores se aposentaram e no final deste ano lectivo acontecerá o mesmo a cerca de 2000. “É um ritmo muito elevado de aposentação sem que seja compensado com novas entradas, além de que o corpo docente está muito envelhecido porque não tem havido medidas de atracção para os mais novos entrarem na profissão nem para manter os que já lá estão”, afirma a deputada do PCP. “Nesta altura, ainda haverá cerca de 150 mil alunos a quem falta pelo menos um professor e este é um cenário que se tem repetido todos os inícios de ano lectivo, mas com maior incidência nos últimos dois anos.”

Este ano, os professores que foram vinculados ao quadro tinham em média 16,2 anos de serviço Ana Mesquita, deputada do PCP

Para contrariar a tendência de abandono e para chamar gente para as escolas (professores, educadores e técnicos especializados), o PCP propõe um conjunto de incentivos para os contratados como o complemento de alojamento (50% da despesa) e de deslocação (dos bilhetes de transportes público ou valor dos quilómetros de viatura própria) quando a escola for a mais de 50 km da residência, assim como a fusão de horários até 25 horas semanais e que as escolas possam fazer contratos mínimos de três meses para horários temporários sem terem de pedir autorização para isso.

É já um estereótipo a imagem do professor como um saltimbanco, que passa parte da carreira a mudar de escola por não pertencer ao quadro. “Este ano, os professores que foram vinculados ao quadro tinham em média 16,2 anos de serviço”, conta Ana Mesquita. Daí que o PCP insista na proposta de vinculação extraordinária imediata de todos os docentes do ensino pré-escolar, básico e secundário com dez ou mais anos de serviço e que até 2023 se faça o mesmo para os docentes com pelo menos cinco anos de serviço.

Outro projecto de lei propõe a contabilização do tempo de trabalho dos docentes contratados a termo com horário incompleto para efeitos de Segurança Social, incluindo todo o tempo de preparação de aulas e apoio às turmas e não apenas o tempo em que estão efectivamente na sala de aula.

Ainda nas questões da contratação e tal como o Governo prometeu fazer um processo negocial com os sindicatos sobre as condições para a mobilidade interna, o PCP propõe a abertura de um processo negocial para a revisão do Estatuto da Carreira Docente para eliminar os critérios para a progressão para os 5.º e 7.º escalão e fixar um número de vagas igual ao de candidatos.

Concursos de mobilidade para todos os horários

As negociações entre sindicatos e professores ainda decorrem, mas a esperança no desfecho não é grande, por isso o PCP apresenta também dois projectos de lei sobre o processo de mobilidade interna: uma para a abertura de um concurso extraordinário e outro com um conjunto de novas regras para o regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário.

“O Governo considerou que são apenas admissíveis, para a mobilidade, horários completos, quando antes eram considerados os horários completos e incompletos. Houve professores com menos tempo de serviço a serem colocados em escolas mais próximas da sua residência em vagas a que outros com mais tempo de serviço mas com horários incompletos tinham concorrido e tinham sido rejeitados”, descreve Ana Mesquita.

No Parlamento já tinha havido uma coligação negativa, em que o PS ficou de fora votando contra, para que pudessem ser integrados no concurso da mobilidade também os docentes com horários incompletos. “Mas, este ano, o Governo volta a fazer o mesmo, recusando o acesso aos professores com horários incompletos”, lamenta a deputada comunista, justificando assim a proposta para o concurso extraordinário.