Apenas cinco dos 35 deputados que concorreram a câmaras foram eleitos presidentes

Dos 35 deputados que no domingo se candidataram à presidência de câmaras municipais, apenas cinco conseguiram ser eleitos — quatro do PS e um do PSD — e deixarão o seu mandato na Assembleia da República para assumirem o papel de autarcas. São eles o social-democrata Fernando Ruas (para a Câmara de Viseu), e os socialistas Ricardo Leão (Loures), Raul Castro (Batalha), José Manuel Carpinteira (Valença) e Fernando Paulo Ferreira (Vila Franca de Xira). Também há uma deputada do PSD, Carla Borges, que irá renunciar ao mandato de deputada para assumir o cargo de vereadora a tempo inteiro em Tondela (câmara onde já tinha cumprido mandato).