Pfizer oferece 600 mil euros em bolsas de investigação

Estão abertas as candidaturas para o Programa Global de Bolsas de Investigação 2021. Pfizer tem cinco bolsas para atribuir na área da esteato-hepatite não alcoólica. Inscrições decorrem até 20 de Outubro.

A Pfizer tem cinco bolsas para atribuir aos melhores projectos de investigação na área da esteato-hepatite não alcoólica (NASH). Investigadores de todo o mundo podem concorrer, até 20 de Outubro, ao Programa Global de Bolsas de Investigação 2021.

As bolsas, no valor de 700 mil dólares (cerca de 600 mil euros), destinam-se a investigadores formados em Medicina, pós-doutorados ou com uma formação equivalente, experientes ou em início de carreira e afiliados a uma instituição.

Ainda de acordo com o regulamento, as propostas submetidas online vão ser analisadas por um painel de revisores independentes e os projectos seleccionados poderão ser financiados até 140 mil dólares (cerca de 121 mil euros).

O concurso, promovido pela Pfizer, engloba-se no programa Pfizer Global Medical Grants, criado para apoiar iniciativas de investigação independentes que respondem a necessidades médicas não satisfeitas.