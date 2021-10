Há 19 projectos portugueses distinguidos nos Loop Design Awards

Pelas 64 categorias a concurso, foram aparecendo muitos nomes portugueses. O projecto das S. Bento Residences, no Porto, foi um dos escolhidos pelo júri para a categoria Renovação do Ano 2021.

Há 19 prémios atribuídos a projectos portugueses nos Loop Design Awards, um concurso internacional que premeia, em 64 categorias, o que de melhor se faz na arquitectura mundial e que conta com um painel de jurados onde constam nomes como Maurizio Meossi, do gabinete Zaha Hadid Architects, Fokke Moerel, dos MVRDV, e o português Manuel Aires Mateus, do Atelier Aires Mateus e Associados.

Entre os principais prémios com ADN nacional estão as S. Bento Residences, que conseguiram o prémio de Renovação do Ano 2021. O projecto do estúdio Pedra Líquida, liderado pelo arquitecto Nuno Grande, juntou-se assim aos grandes vencedores da edição deste ano. A obra, situada no centro histórico do Porto, próxima da estação homónima, é o resultado de uma reabilitação e surge como uma espécie de bloco monolítico, com janelas e varandas exteriores.

O edifício, referiu o arquitecto ao PÚBLICO, “adapta-se, simultaneamente, à frente setecentista da Rua do Loureiro, à escala oitocentista da Praça Almeida Garrett (em frente à estação de São Bento), e ao gesto novecentista que liderou o rasgamento da Avenida D. Afonso Henriques”.

Também no People's Choice Award 2021, o prémio atribuído pelos mais de 5000 votantes do público, consta um nome português: na categoria Edifícios Públicos & Institucional foi distinguido o Mercado Municipal de Famalicão. O espaço foi recuperado e passou a ser conhecido como Praça, esperando atrair gerações mais novas. Quando o PÚBLICO o visitou, pôde confirmar a existência de cafés, restaurantes, esplanadas cobertas e ao ar livre. E o resultado convenceu os fãs de arquitectura.

S. Bento Residences DR/João Morgado Mercado Municipal de Famalicão DR/Ivo Tavares Studio Cork Tree House DR/João Morgado Capela Nossa Senhora de Fátima DR/João Morgado Balneum Design Showroom DR/João Morgado Parque Barrocal DR/Pedro Martins Bradco DR/Ivo Tavares Mercado Municipal de Braga DR/Fernando Guerra | FG+SG, Município de Braga, Costeira Engenharia CR Apartment DR/Ricardo Oliveira Alves Edifício Náutico DR/Fernando Guerra Lisbon Wood DR/João Morgado Mausoleum DR/Duarte Silva OHL Cultural Space for the Arts DR/Ricardo Oliveira Alves One2One Fitness Studio DR/Ricardo Oliveira Alves Espigueiro-Pombal do Cruzeiro DR/João Morgado Village Fitness Gym DR/Garcês Fotogaleria DR/João Morgado

Já na categoria Arquitectura, há três projectos portugueses entre os 19 distinguidos: na subcategoria Residencial & Casas, foi premiada a Cork Tree House, em Braga, dos Trama Arquitectos (que também conseguiu uma distinção na categoria de Interiores, subcategoria Residencial & Casas); a Capela de Nossa Senhora de Fátima, em Idanha-a-Nova, do atelier Plano Humano, foi a escolhida na subcategoria Religioso & Espiritual; e na subcategoria Renovações voltam a surgir as S. Bento Residences.

O Balneum Design Showroom, do atelier RH+, no Funchal, mereceu uma menção honrosa, na subcategoria Retalho, Lojas e Estabelecimentos, bem como com o Parque Barrocal, da Topiaris Landscape Architecture, em Castelo Branco, reconhecido na subcategoria Parques e Espaços Abertos. Também a unidade industrial Bradco, em Castelo de Paiva, da autoria do atelier Em Paralelo, recebeu uma menção honrosa na subcategoria Edifícios Industriais; o Mercado Municipal de Braga, da Apto - Arquitectura, conseguiu uma menção na subcategoria Edifícios Públicos & Institucionais; o apartamento CR, do escritório Esqvta, foi distinguido em Design de Apartamentos.

O Edifício Náutico, (Subvert Studio), em Cascais e o Lisbon Wood (Plano Humano) receberam uma menção honrosa na subcategoria Habitação Multi-Unidade; o Mausoleum (Logoexisto), em Paredes, foi distinguido no Religioso & Espiritual; o espaço cultural OHL (Ab+Ac Architects), em Lisboa, conseguiu uma menção na subcategoria Outros Designs de Interior; o ginásio One2One Fitness Studio (Esqvta), bem como o Village Fitness Gym (Estúdio Amatam), foram distinguidos em Spa & Fitness. O Espigueiro-Pombal do Cruzeiro (Tiago do Vale Architects), em Ponte de Lima, foi reconhecido na subcategoria Sustentabilidade & Verde.

A lista completa de vencedores pode ser consultada aqui.