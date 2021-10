Subir ou não a taxa de juro, eis a questão

De acordo com John Kemp, da Reuters, na Índia 77% das centrais termoeléctricas a carvão têm stocks de carvão suficientes para quatro dias, quando deveriam ter reservas para duas semanas. É provável que se assista nos próximos dias a cortes na rede eléctrica desse país. Na Alemanha, a central termoeléctrica a carvão da Steag de Bergkamen ficou sem stocks de carvão e teve de interromper a produção. Na China, perante cortes de energia eléctrica que forçaram numerosas fábricas a interromper a produção e uma queda do índice de produção industrial, o vice-primeiro-ministro, Han Zheng, responsável pelo sector energético, instruiu as principais empresas do sector a adquirir combustível a qualquer preço, de forma a assegurar que não há interrupções na produção eléctrica durante o inverno.