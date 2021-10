Novo primeiro-ministro do Japão quer eleições no final do mês

Kishida foi formalmente eleito chefe do Governo pelo Parlamento e deve antecipar a data das legislativas para aproveitar a subida do LDP nas sondagens.

Menos de uma semana depois de ter vencido a corrida à liderança do Partido Liberal Democrático (LDP), Fumio Kishida foi formalmente eleito nesta segunda-feira pelo Parlamento como primeiro-ministro do Japão.

Segundo a emissora japonesa NHK, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros não está, no entanto, disposto a esperar até Novembro para encabeçar o partido liberal – no poder – nas legislativas previstas para meados ou final desse mês e quer antecipar o acto eleitoral para o dia 31 de Outubro.

O anúncio da dissolução da câmara baixa do Diet (Parlamento) e da marcação das eleições para o final do mês deverá ser feito ainda esta segunda-feira, em conferência de imprensa, segundo a NHK.

“Kishida não quer mesmo perder tempo. [A realização de eleições a] 31 de Outubro põe a oposição sob pressão, tira vantagem de uma lua-de-mel [do LDP] nas sondagens e perspectiva melhores hipóteses de haver números reduzidos [de casos de covid-19]”, considera Tobias Harris, do instituto Center for American Progress, citado pela Reuters.

O 100.º primeiro-ministro da História do Japão substitui Yoshihide Suga no cargo e não quer cometer os mesmos erros. Depois de ter sido eleito, no ano passado, para o lugar de Shinzo Abe – o primeiro-ministro durante oito anos que saiu de cena por motivos de saúde –, Suga agarrou-se ao bom momento do LDP e dele próprio nas sondagens, e optou por não marcar eleições.

A má avaliação da opinião pública à sua gestão da pandemia de covid-19 no país – e particularmente à “quinta vaga” de infecções, que ocorreu durante e depois dos Jogos Olímpicos do Tóquio – fez cair a pique a taxa de aprovação de Suga que, por isso mesmo, acabou por anunciar no início de Setembro que não iria candidatar-se de novo à liderança dos liberais.

A redução do número diário de novos casos de covid-19 e o levantamento, na semana passada, do estado de emergência que vigorava há seis meses no país, contribuíram para nova subida do LDP nas intenções de voto, e Kishida quer aproveitar o embalo para vencer as eleições, com maioria, antes que o efeito se desvaneça.

O novo primeiro-ministro foi eleito presidente do LDP na semana passada, contando com o apoio do establishment do partido e da facção mais próxima de Shinzo Abe. Derrotou, por isso, o favorito e muito popular Taro Kono, ex-ministro das vacinas do Japão.

O novo Governo tem, aliás, vários aliados de Abe e do ex-ministro das Finanças, Taro Aso, como Shunichi Suzuki (Finanças), Nobuo Kishi (Defesa) – irmão de Abe –, Toshimitsu Motegi (Negócios Estrangeiros) ou Koichi Hagiuda (Comércio e Indústria).