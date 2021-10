Ambiente rejeita projecto turístico de 35 milhões para ilhota no Tejo

Agência Portuguesa do Ambiente justifica parecer desfavorável ao projecto para o Mouchão do Lombo do Tejo com riscos de inundação e cheias. Divulgação do projecto deu polémica na Câmara de Vila Franca de Xira.

O projecto turístico baptizado de “Ilha de Lisboa” não vai poder avançar nas condições divulgadas na Primavera passada e recebeu parecer negativo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que entende que “não reúne condições” para evoluir devido aos riscos de inundação e de cheias. Apresentado por um grupo de investidores internacionais liderado pelo empresário português Sidik Latif, o projecto previa investimentos da ordem dos 35 milhões de euros no mouchão do Lombo do Tejo, uma das três ilhotas do estuário do rio integradas no concelho de Vila Franca de Xira.