Como ter um quintal exuberante sem usar muita água

Se gosta da estética de um relvado cheio de cores vivas, mas está preocupado com o consumo de água ou vive numa área propensa à seca, o plantio cuidadoso e algumas etapas simples podem ajudar a criar uma aparência atraente sem desperdício de água. Nos EUA, as plantas autóctones ganharam popularidade, sobretudo em áreas mais secas. Embora possam crescer lindamente sem muita manutenção nas áreas certas, por vezes, o clima e os nutrientes do solo afectam o seu crescimento, logo nem sempre são a melhor opção para todos, mesmo dentro do mesmo estado.