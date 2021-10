De Tony Blair a Pep Guardiola: quem foi apanhado nos Pandora Papers?

Do círculo próximo de Vladimir Putin a treinadores e jogadores do mundo do futebol, passando por três políticos portugueses, a lista de personalidades apanhadas na fuga de informação fiscal dos Pandora Papers é extensa. A lista desvendada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ na sigla inglesa) expõe mais do dobro dos detentores de contas offshores e figuras políticas dos Panama Papers, a partir da análise de perto de 12 milhões de documentos.