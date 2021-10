Em Espanha já se fala da possível chamada do ex-Benfica à selecção espanhola – e o próprio avançado já abordou o assunto – e o motivo é simples: RDT já não é o jogador infeliz e longe dos golos que era em Lisboa.

Entre os títulos O sol nunca nasceu para Raúl de Tomás no “onze” do Benfica, em 2020, e O sol nasceu de novo para Raúl de Tomás, neste artigo, há menos de dois anos de diferença. Em Janeiro do ano passado, o PÚBLICO dava conta de que, “no “onze” de Bruno Lage, o avançado espanhol nunca se afirmou, fruto da parca eficácia goleadora e da rara utilização como verdadeiro ponta-de-lança. Hoje, vive dias luminosos em Barcelona e já se fala na selecção.