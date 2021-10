Mbappé esclarece ter pedido para sair do PSG em Julho

Internacional francês desmente versão que o fez sentir-se como um ladrão e garante ter comunicado a vontade de deixar Paris com a devida antecedência.

O internacional francês Kylian Mbappé garantiu esta segunda-feira que, em Julho, pediu ao Paris Saint-Germain para o deixarem sair, argumentando que a contrapartida financeira da transferência seria uma boa compensação por tudo o que o emblema parisiense lhe proporcionou nas últimas quatro épocas.

“Não queria renovar, queria que o clube recebesse uma indemnização pela minha transferência para ter um substituto de qualidade”, afirmou o jogador em entrevista à rádio RMC Sport.

Mbappé, de 23 anos, nega ter aguardado até à última semana do fecho do mercado de transferências para anunciar o desejo de deixar o clube francês e assegura que fez o pedido “com muito tempo, para que se pudessem organizar”.

“Comuniquei com a devida antecedência que queria partir. Não gostei que dissessem que o fiz quase na última semana de Agosto, porque pareço um ladrão. Eu disse no final de Julho que queria sair”, defendeu o avançado.

O internacional francês Kylian Mbappé garante que queria deixar o Paris Saint-Germain a bem e que tanto ele como o clube só tinham a lucrar com isso.

“É um clube que me deu muito. Fui feliz nos quatro anos que passei aqui, e ainda sou. Queria que todos beneficiassem e que no fim apertássemos as mãos. Que tivéssemos alcançado um bom acordo”, disse.

Mbappé, cujo contrato termina no final da temporada, o que lhe permite assinar por outro clube a partir de Janeiro de 2022, esteve perto de se transferir para os espanhóis do Real Madrid no verão.

O Real Madrid terá feito uma proposta de 180 milhões de euros, valor equivalente ao que o Paris Saint-Germain pagou ao Mónaco por Mbappé em 2017.