Campeões mundiais de futsal já são comendadores

No Palácio de Belém, com os jogadores perfilados num palanque, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, chegou com as mãos juntas e entrelaçadas, agradecendo aos campeões. E discursou durante alguns minutos.

Dezasseis campeões do mundo, 16 comendadores. Todos os jogadores campeões mundiais de futsal, bem como o restante staff da selecção portuguesa, foram condecorados nesta segunda-feira com a insígnia de Comendador da Ordem Infante D. Henrique, atribuída pela Presidência da República.

No Palácio de Belém, com os jogadores perfilados num palanque, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, chegou com as mãos juntas e entrelaçadas, agradecendo aos campeões. E discursou durante alguns minutos.

“Éramos os melhores da Europa, faltava sermos os melhores do mundo. Hoje, somos os melhores do mundo. Quando somos muito bons somos os melhores do mundo ou, pelo menos, dos melhores do mundo. Sempre. No futsal, nas forças armadas destacadas por todos os continentes, nos cientistas, nos trabalhadores, todos nos diversos continentes e temos cada vez mais muito bons. Merecíamos ser campeões do mundo. Merecemos e ganhámos”.

Fernando Gomes, presidente da FPF, apontou que “não há nada que tenhamos conquistado mais importante do que ainda falta”. Desde este domingo que, no futsal de selecções, já não falta nada. E as comendas são a prova disso mesmo.