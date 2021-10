António Salvador garante Carlos Carvalhal até ao final da temporada

O Sp. Braga é actualmente sexto classificado da I Liga, a oito pontos do líder Benfica.

Carlos Carvalhal será treinador do Sp. Braga pelo menos até ao final da temporada. A garantia foi dada pelo presidente do clube, António Salvador, que, assim cumpra a palavra, se manterá imune aos resultados inconsistentes do clube minhoto.

“Essa questão [saída de Carvalhal] não se põe. O Carlos Carvalhal é o treinador do Sp. Braga e é o treinador que vai acabar a época” apontou, nesta segunda-feira, à margem da inauguração de uma nova loja do clube.

“Temos de estar unidos e fortes. Temos tido um apoio excepcional e peço aos sócios e adeptos que continuem a apoiar esta equipa técnica e este grupo. Vamos fazer coisas muito boas este ano”, acrescentou Salvador, mostrando-se pouco preocupado com a posição da equipa de futebol na I Liga.

O Sp. Braga, que empatou neste domingo com o Boavista, é actualmente sexto classificado, a oito pontos do líder Benfica.