Expulsão de Taremi: não houve simulação, mas sim penálti

A propósito do cumprimento de castigos por parte dos jogadores, há que fazer uma ressalva: quando são expulsos de forma directa ou por acumulação de amarelos, ficam logo de fora no jogo seguinte, independentemente da competição que vão disputar (nas provas nacionais); no caso de a suspensão resultar da acumulação de cinco cartões amarelos, cumprem castigo no jogo seguinte mas da mesma competição. Tudo isto para os jogadores que actuam nas competições profissionais da Liga.