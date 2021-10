Segunda, na TV: A História do Universo entre ilhas sustentáveis, Paddington e uma ida ao The Outpost

CINEMA

Crimes Perfeitos

Fox Crime, 22h

O Fox Crime estreia novos telefilmes desta série antológica francesa em que cada episódio traz um caso e uma dupla diferente para o investigar. Hoje é emitido o episódio A sorte sorri para os tolos, em que dois homens, de relações cortadas há muito tempo, se confrontam uma derradeira vez.

Intriga Internacional

Fox Movies, 23h01

Intriga Internacional é um dos mais amados filmes de Hitchcock, com Cary Grant no papel principal. Ele é Roger O. Thornhill, um publicitário que se vê perseguido pelo continente americano por espiões que julgam que ele é um agente duplo e pela polícia que o acusa de homicídio, sobre um pano de fundo de espionagem. Destaque para as sequências memoráveis no deserto sobrevoado pela avioneta e no Monte Rushmore. O filme recebeu três nomeações para os Óscares de 1960: melhor direcção artística, melhor montagem e melhor argumento adaptado da responsabilidade de Ernest Lehman. O elenco é composto por Eva Marie Saint, James Mason e Jessie Royce Landis.

As Filhas do Sol

RTP2, 23h46

Bahar, uma antiga advogada de etnia curda que agora comanda o batalhão das Filhas do Sol, prepara-se para atacar a sua cidade natal, situada na província de Sirnak, no sudeste da Turquia. O objectivo é libertar a população das mãos dos extremistas e salvar o próprio filho, que acredita ter sido feito prisioneiro quando lhe mataram o marido. A francesa Mathilde é uma jornalista veterana que ali se encontra para cobrir a guerra e que se dispôs a escrever sobre a ofensiva daquele grupo de mulheres-soldado. O encontro entre elas, dentro das terríveis circunstâncias que enfrentam, vai moldar o seu destino. Um filme de guerra com realização e argumento da francesa Eva Husson. Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot e Zübeyde Bulut, Sinama Alievi e Mari Semidovi dão vida às heroínas.

SÉRIE

The Outpost

SYFY, 22h15

Quase um ano após o final da terceira temporada, The Outpost está de regresso, com o quarto capítulo, em dose dupla. Retomamos a trama depois do sacrifício de Gwynn para destruir Yavanna e, agora, é preciso um novo governante. Enquanto Talon e Garret tentam forjar uma liderança, surgem revelações ligadas aos kinjes, até agora essências misteriosas ligadas à cultura Blackblood. Mas, com novas luzes, chegam novas sombras, personificadas na assassina Luna, que é impulsionada por um desejo de vingança. Novos episódios à segunda-feira.

DOCUMENTÁRIOS

Ilhas Sustentáveis

RTP2, 16h

Estreia de um documentário focado nas ilhas Frísias holandesas e as ilhas do delta holandês da Zelândia, conhecidas como sendo regiões pioneiras face a um futuro mais sustentável e com zero emissões, que investiga a forma como foram construindo este reduto de sonho.

A História do Universo

Discovery, 21h

Um episódio especial d’A História do Universo para celebrar a Semana Especial, uma celebração mundial dos avanços da ciência para o melhoramento humano, que inclui o campo da investigação espacial. Neste episódio, é explorado o Buraco Negro Supermassivo, no coração da galáxia M87, talvez o mais famoso dentro destes fenómenos, sendo seis mil milhões de vezes mais maciço do que o nosso sol.

INFANTIL

As Aventuras de Paddington

Nick Jr., 18h20

Chegam novos episódios desta série infantil que acompanha as tropelias do mais querido e trapalhão urso, Paddington. A nova temporada promete uma nova versão deste personagem tão desastrado quanto cómico, com episódios sobre ser curioso, ser bom para os outros e fazer parte de uma família. Adequado para miúdos e graúdos.

Os Fungies

Cartoon Network, 20h15

Estreia de novos episódios de Os Fungies, um colorido grupo de pessoas-cogumelo. Seth é o maluco por ciência, enquanto que o irmão Pascal é o adorador de arte. Juntos, são uma dupla aventureira que irá espreitar para além da sua aldeia.

CULINÁRIA

Masterchef USA

24 Kitchen, 16h

Estreia da 11.ª temporada do Masterchef americano, apresentada pelos chefs e jurados Gordon Ramsay, Aarón Sánchez e Joe Bastianich. O concurso continua a desafiar cozinheiros amadores talentosos a competir por um prémio e a oportunidade de publicar o seu próprio livro de receitas.