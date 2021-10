Por que é importante o peer review

A revisão por pares garante o escrutínio do trabalho realizado e ora escrito por parte de peritos da mesma área científica. Este exercício de revisão permite avaliar a validade do trabalho, o seu mérito científico e rigor metodológico.

Todos os anos, habitualmente na última semana do mês de setembro, decorre a chamada “Peer Review Week”, em português a “Semana da Revisão por Pares”. Este evento anual celebra, à escala global e no âmbito de uma comunidade essencial e crescentemente virtual, o papel central que a revisão por pares assume na preservação e promoção da qualidade científica.

Numa época marcada por diversas ameaças ao rigor que sempre caraterizou a ciência (por exemplo, vejamos o aumento exponencial de revistas e congressos predadores; a pressão intra-pares, intra e inter-institucional para publicar; as culturas organizativas das universidades e centros de investigação; os critérios de avaliação de agências nacionais e internacionais de financiamento onde o mérito do investigador é determinado por métricas nem sempre fáceis de alcançar seguindo os ritmos do processo e método científico; já para não falar de crises pandémicas e climáticas que ameaçam toda a humanidade e desafiam os limites do conhecimento humano a uma velocidade veloz), é inquestionável a centralidade da revisão por pares.

Porque é, pois, a revisão por pares tão importante e central?

A revisão por pares garante o escrutínio do trabalho realizado e ora escrito por parte de peritos da mesma área científica. Este exercício de revisão permite avaliar a validade do trabalho, o seu mérito científico e rigor metodológico, se foram ou não cumpridos preceitos éticos e, em última instância, se esse trabalho deve ou não ser publicado.

Assim, a revisão por pares cumpre basicamente dois propósitos. Primeiro, a revisão por pares atua como um filtro que assegura que somente sejam publicados trabalhos de elevada qualidade científica e rigor ético. Segundo, a revisão por pares contribui para melhorar a qualidade dos manuscritos já que os revisores costumam dar sugestões de melhoria, colocar questões face a aspetos que carecem de clarificação e identificar erros que necessitem de correção.

Embora a decisão sobre se determinado trabalho deve ou não ser publicado não seja da competência do revisor, este emite uma recomendação ao editor da revista científica com base em critérios que são (ou devem ser) do conhecimento de todos: do autor do trabalho, da equipa editorial, dos revisores e da comunidade científica.

A revisão por pares é, por norma, um trabalho não remunerado. Neste sentido, ela assenta em princípios e valores éticos de responsabilidade, generosidade, solidariedade e reciprocidade. Da parte do autor, cujo trabalho é revisto, acrescem ainda a vulnerabilidade, respeito e resiliência.

Todos aqueles que alguma vez submeteram o seu trabalho para publicação sentiram certamente as críticas, mais ou menos duras, proferidas pelos revisores. Contudo, certamente também terão sentido a satisfação de aprender mais com as questões colocadas, de melhorar o seu trabalho face aos comentários e sugestões recebidos, de desenvolver competências de diálogo e debate ao, eventualmente, refutar algumas dessas questões e comentários, e, sobretudo, de ver o seu trabalho ser reconhecido por peritos de reconhecido mérito nacional ou internacional.

Sim, o peer review é importante. E porque é importante, há que preservar, fomentar e reconhecê-lo.

Directora do Instituto de Bioética da Universidade Católica Portuguesa - Porto; investigadora Principal FCT - CEGE: Research Center in Management and Economics Universidade Católica Portuguesa; Screening Editor –Palliative Medicine (SAGE). A autora escreve com o novo Acordo Ortográfico.