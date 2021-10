Nobel da Medicina de 2021 para descobertas sobre sensores do corpo

O Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina de 2021 foi atribuído aos investigadores a David Julius e Ardem Patapoutian “pelas suas descobertas de receptores para a temperatura e o tacto”, anunciou esta segunda-feira o comité do Nobel no Instituto Karolinska, em Estocolmo (Suécia). O prémio tem um valor de dez milhões de coroas suecas (957 mil euros).

Ao longo de 120 anos, entre 1901 e 2020, 222 cientistas receberam o Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina, 12 dos quais foram entregues a mulheres. Na história deste famoso reconhecimento do trabalho nesta vasta área de investigação consta que o mais jovem laureado de todos os tempos foi Frederick G. Banting, que recebeu o Prémio de Medicina em 1923 pela descoberta da insulina quando tinha apenas 32 anos. O mais velho laureado com o Prémio Nobel em Fisiologia ou Medicina até à data é Francis Peyton Rous, que tinha 87 anos quando lhe foi atribuído o prémio em 1966.

É na categoria de Medicina que se encontra também o primeiro Prémio Nobel atribuído a um português. Em 1949 o neurologista Egas Moniz partilhou o prémio com o fisiologista suíço Walter Rudolf Hess, com quem desenvolveu a técnica da leucotomia pré-frontal.

O Prémio Nobel da Medicina ou Fisiologia de 2020 foi atribuído a três cientistas, Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice, pela descoberta do vírus da hepatite C.

Na terça-feira será conhecido o vencedor ou vencedores do Prémio Nobel da Física e na quarta-feira o comité do Nobel vai premiar o melhor trabalho na área da Química. Por fim, restará o Prémio Nobel da Literatura, na quinta-feira, e, talvez o mais famoso de todos, o Prémio Nobel da Paz, e ainda na próxima segunda-feira o Nobel da Economia.

Os Prémios Nobel são atribuídos anualmente pela Academia Real das Ciência da Suécia, pelo Comité do Nobel e o Instituto Karolinska a pessoas ou organizações que contribuíram de forma excepcional nos campos da química, física, literatura, paz e ou medicina.

Os prémios foram criados em 1895 por Alfred Nobel e, entre 1901 e 2020, contam-se 934 laureados e 28 organizações. Um pequeno número de indivíduos e organizações foi distinguido mais de uma vez, o que significa que 930 indivíduos e 25 organizações únicas receberam o Prémio Nobel.

Entre os vencedores nas várias categorias contam-se 57 mulheres.

Desde o início, em 1901, houve alguns anos em que os Prémios Nobel não foram atribuídos. No total, houve 49 prémios em várias categorias que não foram atribuídos a ninguém, a maioria das decisões de não distinguir ninguém foi tomada durante a I Guerra Mundial (1914-1918) e a II (1939-1945). Nos estatutos da Fundação Nobel podemos ler: “Se nenhum dos trabalhos em consideração for da importância indicada no primeiro parágrafo, o dinheiro do prémio será reservado até ao ano seguinte. Se, mesmo assim, o prémio não puder ser atribuído, o montante será acrescentado aos fundos da fundação.”