Covid-19 em Portugal: sete mortos e 449 novos casos

Portugal registou neste sábado sete mortes devido à covid-19 e 449 novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste domingo.

Há em Portugal 342 pessoas internadas, mais cinco do que na véspera. Destas, 69 estão em unidades de cuidados intensivos, mais quatro.

Segundo os dados que constam do boletim, a região de Lisboa e Vale do Tejo soma 40,3% dos novos casos reportados a nível nacional, tendo registado mais 181 infectados. Já a região Norte contabiliza mais 135 casos (30%). Segue-se a região Centro, com 62 novos casos (13,8%), o Alentejo com 21 (4,6%) e o Algarve com 19 novos casos que correspondem a 4,2% do total. Os Açores contabilizaram 16 novos casos e a Madeira 15.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo morreram três pessoas. Na região Norte morreram duas pessoas e na zona Centro morreu uma pessoa, assim como no Algarve.

Das mortes registadas uma foi de um homem e duas mulheres com mais de 80 anos; dois homens e uma mulher entre os 70 e os 79 anos. Morreu ainda um homem com idade compreendida entre os 60 e os 69 anos.

Existem mais 110 casos activos, o que significa que 30.367 portugueses ainda lidam com a doença.

Há agora mais 75 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, num total de 27.560. Estão 1.022.754 pacientes recuperados da infecção, mais 332.

O total de vítimas mortais da pandemia em Portugal sobe para 17.993.