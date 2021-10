Porque aumenta a abstenção? Emigração ajuda a explicar

Nas últimas autárquicas, onde só votam os residentes no território, havia 9,3 milhões de eleitores registados, muito acima dos 8,5 milhões que, nas contas do INE, têm idade para votar. Se não fizermos uma reforma “de alto a baixo” do recenseamento eleitoral, alegam os especialistas, continuaremos a ser confrontados a cada eleição com níveis de abstenção que não cosem com a realidade.