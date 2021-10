Lost in translation

A larga maioria das línguas faladas na União Europeia (UE) pertence à família indo-europeia, de onde derivam as línguas germânicas, românicas, eslavas e célticas. O grego, o lituano e o letão, apesar de línguas indo-europeias, não fazem parte de nenhuma das ramificações principais. O húngaro, o finlandês e o estónio vêm do grupo de línguas urálicas, e há ainda o maltês da família do árabe e do hebraico, com influências italianas. Entende-se bem a dificuldade que a UE, palco de tantas confluências, terá em se traduzir e dar a ver a si própria enquanto território comum. Espantoso é que uma comunidade com esta diversidade e que se quer unida tenha por único órgão de informação vagamente seu, o Euronews, que, apesar do esforço e por provável falta de meios, é mais conhecida pelo loop que faz das notícias do que pelas notícias em si.