Os media e Rendeiro

É compreensível o alarme gerado com a fuga de João Rendeiro, que possivelmente poderia ter sido evitada se tivessem sido adoptadas outras medidas (ao menos, a retenção do passaporte e proibição de saída do país), atendendo à gravidade dos crimes e penas já aplicadas ou previsíveis.

O que eu não compreendo é que, a pretexto deste caso, se ataquem de uma forma tão radical as garantias de defesa do processo criminal, como se tem feito em certos meios, incluindo meios de comunicação de referência (caso do PÚBLICO, no editorial de ontem). Até o princípio da presunção de inocência não escapa a esse ataque – um princípio basilar e nessa medida podendo considerar-se “sagrado” de uma sistema processual democrático. Sem ele, abrir-se-ia a porta a toda a sorte de arbítrios.

E é preciso ver se o erro está nas garantias de defesa ou numa sua libérrima interpretação, ou ainda na falta de poderes adequados e expeditos à disposição do tribunal para refrear os abusos, que os há, e muitos, da parte de quem tem os meios financeiros para entravar a marcha dos processos.

António Costa, Porto

Meteu-se muita água

Alguém meteu água ao querer substituir o comandante máximo da Armada, o que se nos afigurou de grande falta de bom senso e ética institucional.

No caso em apreço, um dos principais visados parece ser o senhor ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, o qual nos parece estar, neste e em outros casos, bastante a “leste do paraíso”, tendo em atenção o bom nome das nossas Forças Armadas.

Este quiproquó, ao cair em ‘praça pública’, só vem contrariar todos aqueles que gostariam que tudo fosse feito no ‘segredo dos deuses’.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Rendeiro e o rendilhar da justiça

A estrada aberta para a fuga de João Rendeiro mostra que nas regras do jogo jurídico o sinal de stop pouco sinaliza os poderosos. A justiça portuguesa precisa de juízes mais consequentes e corajosos. Como se não bastassem os diversos mecanismos para atrasar processos, mais uma vez um “dono disto tudo” passou uma rasteira na administração do sistema judicial português. Pede-se a demissão de políticos incumpridores. Pede-se a saída de dirigentes desportivos não vitoriosos. Porque não há mecanismos que punam juízes que não cumpram cabalmente a sua missão? João Rendeiro não devia ser portador do seu passaporte. Os magistrados são pagos com dinheiro público. Devem explicações aos portugueses.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

​Tirar cartazes custa muito?

​Sempre que há campanhas eleitorais, proliferam os cartazes colocados pelas várias forças ou movimentos concorrentes, para revelarem ao que vêm e para se mostrarem perante os eleitores. Verdade seja que já houve maior quantidade do que presentemente, mas sempre continuam a ser bastantes. Na altura, dão cor às localidades na iminência dessas consultas populares. O problema é depois! Terminadas as eleições, a grande maioria dos cartazes continua colocada, qual publicidade já sem sentido porque obra do passado.

A Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, alerta que essa remoção é da responsabilidade das entidades que os tenham instalado e atribui às câmaras municipais, ouvidos os interessados, os prazos e condições de remoção desses meios de propaganda. Soa a demasiada burocracia, que pouco funciona na prática. Terminadas as eleições, uma semana deveria bastar para os tirarem, da mesma maneira que os puseram. Mas não. O habitual é esses cartazes perdurarem nas ruas até que a força da natureza os destrua.

Eduardo Fidalgo, Linda-a-Velha

Sem-abrigo

Há 2 ou 3 anos o Presidente da República, mostrando-se empenhado em ajudar a resolver o problema dos sem abrigo, prometeu, em conjunto com o governo, resolvê-lo o mais breve possível. Passado este tempo o número de sem-abrigo duplicou. Perante esta situação de desumana condição, o que falta fazer? É sabido que as causas da situação de sem-abrigo, são: dependência de álcool, drogas e desemprego. A somar a estas dependências, há desmotivação pessoal para a vida. Estas questões, não sendo insolúveis a nível pessoal, estão ligadas ao tipo de sociedade em que vivemos, são por isso fraquezas sociais que se repetem. Há sem-abrigo em todas as sociedades que melhor conheço, que são as ocidentais. Também sei que nas sociedades de grande pobreza também existem muitas pessoas sem a designação de sem-abrigo, mas que vivem quase ao ar livre por falta de qualquer abrigo. Parece-me quase impossível resolver este problema sem atacar a questão das dependências e emprego, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira