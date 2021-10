Explosão em Cabul causa várias mortes

Até agora ainda não foi reivindicada a autoria do ataque.

Vários civis morreram este domingo em Cabul na sequência de uma explosão junto da mesquita de Id Gah, a segunda maior da cidade, indicou um alto responsável taliban na rede social Twitter.

“Uma explosão atingiu esta tarde uma reunião civil, perto da entrada da mesquita de Id Gah em Cabul, matando várias pessoas”, disse o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid, sem dar mais detalhes.

A bomba explodiu quando se realizava uma missa em memória da mãe do porta-voz, afirma a agência de notícias AP.

Desde a tomado do poder pelos taliban no Afeganistão, em meados de Agosto, têm aumentado os ataques do grupo terrorista Estado Islâmico, que mantém forte presença na província oriental de Nangarhar e considera os taliban como inimigos.