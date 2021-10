Jovens futebolistas afegãs treinam no Estádio da Luz

O Estádio da Luz como cenário para jogar era algo impensável há duas semanas para Sadaf Sharifzada e as colegas das seleções jovens do Afeganistão, mas este sábado provaram que o futebol pode ser uma arma contra a intolerância.

Quando o sonho de jogar se tornou um pesadelo em Cabul, Portugal tornou-se um novo começo para 26 meninas das seleções jovens de futebol feminino do Afeganistão, que fugiram do país perante o regresso dos taliban ao poder. Este sábado, o adversário era uma equipa das camadas jovens do Benfica, formada por jogadoras sub-15 e sub-16, num treino conjunto em que o resultado não era o mais importante, mas em que cada golo afegão era uma festa.

Chegaram a Lisboa no dia 19 de Setembro e um novo jogo começa agora em Portugal.

No banco de suplentes, as colegas de equipa trocam sorrisos, conversam e vão aplaudindo algumas jogadas. De pé e a levar o jogo mais a sério, Farkhunda Muhtaj vai dando indicações de forma quase contínua para dentro de campo e fala com as jogadoras sentadas à sua retaguarda.

A capitã da seleção afegã de futebol feminino, de 23 anos, vive no Canadá, mas veio por estes dias até Lisboa para ajudar na integração destas jovens, para quem já era uma referência e destacou a “oportunidade de uma vida” que encontraram em Portugal: “Elas agora vão treinar em Portugal, vão ter uma educação, já adoram a cidade e o país e vão impactar de forma positiva a sociedade portuguesa”, assegurou.

Além do jogo no relvado sintético ao lado do Estádio da Luz, as jovens afegãs receberam também um conjunto de ofertas do Benfica, entre camisolas, chuteiras e cadernos. A distribuir os presentes estiveram as jogadoras “encarnadas” e o presidente da Fundação Benfica, Carlos Móia, que enalteceu a necessidade de acolher da melhor maneira estas jovens.

“É o nosso papel, é o mínimo que podemos fazer: receber as pessoas. E nós, portugueses, sabemos receber”, vincou, sem deixar de reforçar: “Espero que fiquem em Portugal. Temos de saber acolher e acompanhar”.

O que o futebol significa para elas: “Amor e vida”

