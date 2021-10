Cinco dias de viagem no mais europeu dos comboios

De Lisboa parte-se por um dia para uma Europa sobre carris. Foi a 2 de Setembro, data em que uma operação de charme da Comissão Europeia mostrou como é possível um comboio ligar toda a Europa. Mas, na realidade, com o Connecting Europe Express (CEE) ficaram expostas as falhas que fazem com que, mesmo numa Europa sem fronteiras, os comboios tenham hoje dificuldades em serem verdadeiramente europeus.