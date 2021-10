Riqueza oculta de líderes mundiais exposta na maior fuga de informação de sempre. Três nomes portugueses são mencionados

Primeiros-ministros, ex-primeiros-ministros, monarcas, estrelas da moda e do cinema, foram apanhados nos Pandora Papers , uma nova investigação de um consórcio de jornalistas.

Trinta e cinco líderes mundiais, incluindo actuais ou antigos chefes de Governo e chefes de Estado vêem o seu nome envolvidos na maior fuga de informação fiscal de sempre e que hoje está a ser divulgada, de forma concertada, à escala internacional, por diversos órgãos de comunicação social. Os chamados Pandora Papers são 11,9 milhões de documentos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ na sigla inglesa) que expõem a riqueza oculta de numerosas figuras que, apesar do abalo provocado por revelações anteriores, continuaram a fazer negócios pessoais através de paraísos fiscais e empresas offshore.

Entre os nomes agora revelados pelo consórcio, que tem o semanário Expresso como parceiro em Portugal, estão três políticos portugueses (Nuno Morais Sarmento, do PSD, Vitalino Canas e Manuel Pinho, do PS) e muitos outros da esfera internacional, como o actual primeiro-ministro da República Checa, Andrej Babis. Este comprou um castelo de 19 milhões através de uma offshore.

Há outros poderosos, como o rei da Jordânia, Abdullah II, dono de três propriedades em Malibu, na Califórnia, avaliadas em 59 milhões de euros, ou o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e a mulher deste, que compraram um imóvel avaliado em 7,6 milhõesa uma companhia offshore que pertence à família do ministro do Bahrain, Zayed bin Rashid al-Zayani.

Alguns dos negócios, como a compra do monarca da Jordânia, aconteceram quando os países de origem desses líderes mundiais atravessavam crises profundas. Segundo o consórcio, o actual primeiro-ministro do Governo libanês, bem como o seu antecessor, Hassan Diab, também têm aparecem nos documentos agora referenciados.

Cinco anos e meio depois de outra monumental fuga de informação, os Panama Papers, divulgados a 3 de Abril de 2016, e quase quatro anos depois de revelar ao mundo os Paradise Papers, o consórcio volta à carga com mais uma longa lista de factos que sugerem que as revelações anteriores pouco alteraram o panorama mundial da riqueza oculta.

A firma Mossack Fonseca, que esteve no centro do escândalo Panama Papers, pode ter fechado dois anos depois dessa revelação, mas outras empresas continuam a prestar serviços especializados a clientes com muito dinheiro e que procram forma de criar, montar e gerir veículos offshore para estacionar avultadas somas de dinheiro em paraísos fiscais, ou ocultar a propriedade de activos ou o envolvimento em transacções que, de outro modo, estariam sujeitos a um tratamento fiscal mais oneroso.

A cantora Shakira e a antiga modelo Claudia Schiffer são duas estrelas da vida social apanhados nos Pandora Papers. Há, segundo o Expresso, referências a “330 funcionários públicos em mais de 90 países” e “também gente fugida à Justiça ou condenada por burla, fraude ou mesmo homicídio”.

Segundo o consórcio, esta nova colecção de documentos provém de 14 escritórios de advocacia especializados na abertura de empresas em praças conhecidas como paraísos fiscais, como o Panamá, as Ilhas Virges Britânicas ou as Bahamas. São empresas com alcance global, que se estendem ainda a Hong Kong, Belize, Suíça e Dubai.

A investigação durou dois anos, envolveu mais de 600 jornalistas em 117 países. Há autarcas, militares de alta patente, juízes, responsáveis políticos apanhados nesta nova teia de riqueza oculta. Foi possível desvendar doações secretas que são financiamento partidário, como no caso do Partido Conservador do actual primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

Não há praticamente continente algum que escape a esta nova dose de papéis que documentam o submundo por onde passa muito dinheiro e influência. África, América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia entram todas no radar dos Pandora Papers. A colecção analisada pelo consórcio retrata cinco décadas de registos que permitem identificar os responsáveis e reconstituir onde e para quem foram criadas as empresas de fachadas.