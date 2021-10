Empresas regressam ao normal com regras do teletrabalho de 2003

Com a entrada em vigor da terceira fase do processo de desconfinamento, muitas empresas preparam o regresso à normalidade, adoptando modelos flexíveis que conjugam trabalho presencial com teletrabalho. Em alguns casos, este modelo veio para ficar; noutros, as empresas estão expectantes com os desenvolvimentos da pandemia e do próprio enquadramento legal. Mas ao contrário do que seria de esperar, e até que o Parlamento aprove nova legislação, este regresso à vida normal faz-se com base em regras criadas em 2003 — quando o teletrabalho tinha uma expressão reduzida.