Vitória histórica de Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo

As campeãs nacionais de padel conquistaram neste domingo o Albacete Challenger. Pela primeira vez uma dupla 100% portuguesa ganhou um torneio do World Padel Tour.

Foi sofrido, intenso e emocionante, mas menos de três meses depois de formarem equipa no World Padel Tour (WPT), transferindo para o principal circuito internacional de padel uma sociedade que já vinha sendo de sucesso a nível interno, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo conseguiram uma vitória histórica: pela primeira vez uma dupla 100% portuguesa ganhou um torneio do WPT.

Contra uma das mais promissoras duplas do padel espanhol, as campeãs nacionais tiveram que disputar três sets, mas derrotaram Carmen Goenaga e Bea Caldera por 6-3, 6-7 e 6-3, garantindo a vitória no Tau Cerámica Albacete Challenger.

A primeira final de um torneio do mais importante circuito mundial de padel com uma dupla 100% portuguesa começou de forma similar ao jogo de Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo nos quartos-de-final.

Após uma vitória muito tranquila no jogo de estreia no Albacete Challenger frente às jovens espanholas Aitana García Román e Marta Borrero (6-2 e 6-0), no jogo seguinte as portuguesas sentiram dificuldades no primeiro set contra a espanhola Teresa Navarro e a mexicana Ana Maria Cabrejas, onde de forma atípica, os cinco primeiros jogos terminaram todos com breaks e onde a dupla hispano-mexicana chegou a ter dois set points.

Contra Carmen Goenaga, uma das mais promissoras do circuito feminino e Bea Caldera, jogadora jovem e muito fiável, o primeiro parcial voltou a ter um início incaracterístico.

Depois de perderem no “ponto de ouro” a oportunidade de quebrarem o serviço às espanholas, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo sofreram um break no jogo seguinte, ficando em desvantagem pela primeira vez (1-2).

Seguiram-se três jogos onde a quebra de serviço voltou a ser a regra, mas num momento de dificuldade, as portuguesas voltaram a mostrar competência e fibra: no sétimo jogo, as padelistas do Porto e de Lisboa salvaram três pontos de break e passaram para a frente (4-3).

Esse acabou por ser o momento decisivo do primeiro parcial. No jogo seguinte, com um jogo em branco, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo voltaram a fazer um break, fechando depois o primeiro set em 6-3 com a conquista de mais um “ponto de ouro”.

Apesar da quebra momentânea de rendimento, Goenaga, que aos 17 anos já é a 32.º do ranking mundial, e Caldera, que reparte a mesma posição com a parceira, estavam longe de darem-se por vencidas.

Com uma vitória moralizante nas meias-finais - afastaram em dois sets as cabeças-de-série número 1 (Carolina Navarro/Eli Amatriaín) -, e com o apoio do público em Albacete, as jovens espanholas voltaram a subir o seu nível de jogo e a partida voltou a ser muito equilibrada até ao décimo jogo.

Sem qualquer quebra de serviço e com 5-4 a seu favor, Goenaga e Caldera tiveram três pontos de set, mas Nogueira e Araújo voltaram a mostrar maturidade e segurança, conquistado o jogo e reequilibrando o parcial (5-5).

Seguiram-se dois jogos onde quem serviu continuou a ser mais forte e tudo ficou por decidir num tenso e emocionante tie-break, onde as portuguesas chegaram a ter dois match points, mas Goenaga e Caldera conseguiram resistir e venceram, por 10-8.

Com o jogo de novo empatado, restava um set para decidir qual seria a dupla vencedora em Albacete e foram as portuguesas que tiveram mais sangue frio e resistência.

Sem se deixarem afectar pela derrota no tie-break, as campeãs nacionais fizeram um break às espanholas no quarto jogo (3-1) e, com 4-1 a seu favor, tiveram quatro pontos para quebrarem o serviço e praticamente sentenciarem a final. Porém, Goenaga e Caldera ainda não tinham atirado ao chão e venceram dois jogos consecutivos (4-3).

Num ápice, as espanholas pareciam ganhar novo fôlego e colocavam a vitória portuguesa em causa, mas Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo voltaram a subir os níveis de concentração e fecharam a final ao fim de 2h30 com um 6-3, garantindo uma conquista inédita – Nogueira já tinha ganho um Challenger (2017) e um Master (2019), mas jogando com parceiras estrangeiras (argentina e espanhola).

Concluído o Tau Cerámica Albacete Challenger, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo voltam já nesta quarta-feira às 15h00 a competir no WPT: nos 16-avos-de-final do Estrella Damm Menorca Open defrontam as espanholas Anna Cortiles e Xenia Vidiella.