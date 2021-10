Vítor Pereira segura liderança isolada na Turquia

O Fenerbahçe, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu neste domingo o Kasimpasa por 2-1, e mantém a liderança isolada da Liga turca de futebol, após a oitava jornada.

Com o médio Miguel Crespo no ‘onze’, os anfitriões impuseram-se com golos do avançado alemão Mergim Berisha, aos 16 minutos, e do médio brasileiro Luiz Gustavo, aos 45+5, enquanto o Kasimpasa reduziu aos 53, pelo médio checo Michal Travnik.

Com este resultado, o Fenerbahçe comanda com 19 pontos, mais um do que o Trabzonspor e mais dois do que o Besiktas, adversário do Sporting no Grupo C da Liga dos Campeões, que, no sábado, venceu por 2-1 na recepção ao Sivasspor.