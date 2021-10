Sp. Braga volta a tropeçar na I Liga

Com este empate, os minhotos estão em sexto lugar, com 13 pontos, a oito do líder Benfica.

O Sporting de Braga empatou (2-2) neste domingo frente ao Boavista, em jogo da ronda 8 da I Liga. Com este resultado, os minhotos saem do top 5 do campeonato, por troca com o Portimonense, e seguem com 13 pontos, a oito do líder Benfica, que também tropeçou nesta jornada.

Já o Boavista somou o quinto jogo sem vencer na Liga (quatro empates e uma derrota), mas subiu ao oitavo lugar, cinco pontos acima da zona de descida e a quatro dos lugares europeus.

Em Braga, o jogo acabou por ser globalmente dominado pela equipa da casa, que somou várias oportunidades de golo, sobretudo na primeira parte.

Foi, ainda assim, o Boavista que saiu na frente, com um golo de Musa, aos 13’ – houve cruzamento de Sauer e erro de Tormena, que ofereceu o golo ao Boavista.

Aos 25’, depois de algumas ameaças, o Sp. Braga chegou ao golo por Iuri Medeiros. O ala só teve de encostar um cruzamento de Galeno. Aos 52’, Yan Couto “inventou” a jogada que desmarcou Ricardo Horta, autor do 2-1.

O 2-1 tornou o jogo menos rico em oportunidades de golo e a equipa de Carlos Carvalhal controlou a partida com relativa tranquilidade até perto do fim. Aos 89’, Yusupha tinha planos diferentes e conseguiu bater Matheus com um bom remate.