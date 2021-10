Ricardinho despede-se dos Mundiais com prémio de melhor jogador

Ricardinho foi distinguido neste domingo com o prémio de melhor jogador do Mundial de futsal conquistado pela selecção portuguesa. O jogador de 36 anos, que já anunciou que este foi o último Mundial da carreira, despede-se assim da melhor forma do palco supremo do futsal de selecções.

Na disputa deste troféu de ouro, Ricardinho superou o também português Pany Varela, possivelmente o jogador mais fulcral desta selecção durante o Mundial.

Apesar dos oito golos marcados, o jogador do Sporting - que foi também o segundo melhor marcador da prova, atrás do brasileiro Ferrão - foi superado pelo capitão e todos saem felizes: Pany destacou-se em campo e terá mais Mundiais para brilhar, enquanto Ricardinho sai com um destaque individual revestido de prémio de carreira para aquele que é apontado por muitos como o melhor jogador de futsal de sempre.