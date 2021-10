Palheiro Gardens Golf Classic estreia-se com edição memorável

Nada melhor do que começar um projecto de golfe com a conquista de feitos únicos, como são os casos da obtenção não de um, mas de dois hole-in one. Pode ser quase impensável num espaço de menos de oito horas, mas aconteceu sábado na primeira edição do Palheiro Gardens Golf Classic, numa festa onde para além do golfe a Região Autónoma da Madeira viu as suas flores e o seu vinho Madeira promovidos desde a primeira hora.

Com um field de quase uma centena de jogadores, o campo do Palheiro Golf ‘abriu as portas’ para a primeira edição de um evento de golfe que, para além da competição, teve uma forte componente turística, associando a modalidade aos jardins e ao vinho Madeira, em pleno forte cartaz turístico que é a Festa da Flora da Madeira. Juntou-se também a uma causa solidária, ao aliar-se à associação Make-A-Wish Portugal, com várias doações, das inscrições aos sponsors, passando pelo sorteio de prémios de uma tômbola, para a realização de desejos a crianças e jovens gravemente doentes.

Com o sol a querer brilhar para esta primeira edição, que se quer perdurar no tempo, e com o campo em excelentes condições, as emoções foram vividas do princípio ao fim e ao longo dos 18 buracos do percurso.

Numa competição jogada na modalidade de stableford net, a festa nos greens começou logo ao final da manhã com Duarte Franco e Guido Monari a serem os protagonistas – mereceram enormes aplausos pelos hole-in-one que obtiveram.

“Tenho de admitir que foi um golpe de sorte e uma pancada perfeita. Usei um ferro 9 e vi a bola chegar ao green e correr em direcção ao buraco. Foi perfeito”, começou por adiantar o italiano, há muito radicado na Madeira, e depois de ter alcançado o feito de uma só pancada, no buraco 5 (140 metros).

Além do hole-in-one, Guido Monari foi segundo na tabela geral

Já Duarte Franco fê-lo no buraco 3, de 168 metros. “Sei que que vi a bola a atingir o green e a correr devagarinho até à bandeira, para depois cair no buraco. Usei um pitching wedge, se calhar não era o melhor taco, mas a verdade é que a pancada foi certeira”, explicou.

Como se não bastassem estes feitos, não únicos em termos individuais, mas únicos no ano de estreia do Palheiro Gardens Golf Classic, Duarte Franco e Guido Monari viriam a ser as grandes figuras do evento, ao conquistarem o primeiro e o segundo lugares da classificação geral.

Duarte Franco festejou o título com um total de 43 pontos net. O ‘segredo’ do triunfo esteve “na excelente condição do campo, na sua organização e na ajuda preciosa da sua mulher”. Já Monari veio a ser o segundo classificado ao entregar o seu cartão de jogo com 39 pontos net, enquanto Kevin Dixon fechou o pódio com o score de 37 pontos.

No sector feminino, que em muito veio dar cor, brilho e beleza ao evento, com a presença de mais de uma dezena de participantes, Evgenia Mironosetskaya foi a grande vencedora, com um total de 39 pontos, enquanto July Franco e Carla Fernandes fecharam o pódio com 35 e 29 pontos, respectivamente.

Evgenia Mironosetskaya, a vencedora feminina

Na festa do golfe, da flor e do Vinho, o Palheiro Gardens Golf Classic ‘coroou’ ainda os melhores em termos de ‘Drive mais longo’ e de ‘Bola mais perto do Buraco’, com Robbi Bráz e Evgenia Mironosetskaya a ‘erguerem’ o prémio da primeira competição, enquanto Guido Monari e Anna Stoldt venceram na segunda.

Se o sucesso em termos competitivos teve honras de hole -in-one, o evento na sua totalidade não esqueceu a promoção turística do destino Madeira e tudo graças à presença do jornalista/apresentador da BBC Chris Hollins, bem como a um dos grandes especialistas internacionais de jardins Gerard Lockhurst, que viria mesmo a ser um dos ‘embaixadores’ do evento.

“Entre um dos melhores buracos de golfe do Mundo”

Chris Hollins acabou por ser uma das grandes figuras nesta primeira edição do Palheiro Gardens Golf Classic. Pela primeira vez na Madeira, o jornalista e apresentador da cadeia televisiva britânica da BBC já prometeu que irá voltar brevemente à Madeira. “É a minha primeira vez na Madeira e só conhecia esta ilha através de Cristiano Ronaldo e do seu vinho Madeira. Agora, a partir de hoje, conheço-a através do golfe”, referiu Chris Hollins, que também mostrou ‘classe’ no campo do Palheiro Golf ao longo do torneio.

Rodrigo Ulrich (director do Palheiro Golf) com Chris Holling

Quanto ao percurso de 18 de buracos que teve pela frente, o do Palheiro Golf, Chris admitiu que a Madeira tem tudo para estar no topo como destino turístico de golfe. “Estou no céu. Depois de ter saído de Londres, com chuva e frio, chegar aqui com sol, poder usar uma t-shirt e desfrutar de um campo magnífico como o do Palheiro é simplesmente soberbo. O campo está excelente, e integrado numa paisagem única”, sublinhou Chris Holling, que curiosamente ‘abraçou’ recentemente um programa televisivo onde procura encontrar o melhor buraco de golfe do Mundo, e acabou por incluir a Madeira entre os nomeados.

“O buraco 4 do Palheiro Golf é um dos que pode, muito bem, estar entre os nomeados para melhor do mundo. Desde o tee até ao green, conseguimos desfrutar de uma paisagem única, onde as flores e a própria árvore existente, do tipo árvore de Natal, é sem dúvida memorável”, concluiu a ‘estrela’ da BBC.

Rodrigo Ulrich, administrador do Palheiro Golfe, bem como Dorita Mendonça, directora regional do Turismo, responsáveis por este projecto, foram unânimes em afirmar que este tipo de eventos acabam por ser uma mais-valia no que concerne ao golfe e à Madeira como destino turístico ligado à modalidade.

“O facto de, na primeira edição, termos tido dois hole-in-one e um tempo fantástico é, sem dúvida um bom presságio para o sucesso deste evento em termos futuros”, acrescentou o responsável do Palheiro Golfe realçando ainda que através do golfe é possível promover uma ilha, o seu vinho e as suas flores.

“Temos todos os ‘ingredientes’ para um verdadeiro sucesso. Nesta edição, esgotámos as inscrições em apenas 10 dias, ficando muitos em lista de espera. Além disso, a presença de Chris Hollins, apresentador da BBC, que está a realizar um programa de golfe em termos internacionais, faz com que a Madeira e o seu golfe possam chegar ainda mais longe”, concluiu Rodrigo Ulrich.

Dorita Mendonça fez questão de lembrar que o golfe, em 2019, foi um produto que “resultou em 2,6 milhões euros para a Madeira”, pelo que a Secretaria Regional do Turismo e Cultura tem mais que o motivo para apoiar e fazer parte de eventos como estes. “Foi um projecto feito com o golfe e a Secretaria Regional que, desde a primeira hora, foi aceite. O golfe é um veículo importante para promoção do destino turístico, e o incluí-lo num evento como a Festa da Flor faz todo o sentido. Hoje [ontem] os golfistas estão a usufruir do golfe e das paisagens que o campo do Palheiro proporcionam e amanhã [hoje] terão a oportunidade de poder desfrutar do cortejo da Festa da Flor.”

O evento madeirense mereceu desde logo elogios em termos nacionais e com destaque para a Federação Portuguesa de Golfe (FPG), com o seu responsável máximo a fazer questão de elogiar o evento. “A realização de eventos desportivos é fundamental para a afirmação dos destinos que têm modalidades – como o golfe – como oferta”, adiantou Miguel Franco de Sousa, presidente da FPG. “A Madeira tem vindo a apostar neste tipo de promoção e a realização do Palheiro Gardens Golf Classic vem reforçar o posicionamento da ilha da Madeira como um destino de golfe de eleição”, rematou.

