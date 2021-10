Bernard Tapie (1943-2021), homem de mil vidas, muitos sucessos e duras derrotas

Empresário, político, ex-ministro, antigo deputado europeu e até actor tardio, foi a presidência do Olympique de Marselha que espalhou a fama do polémico Bernard Tapie bem além das fronteiras francesas. Morreu este domingo, aos 78 anos, de cancro, o homem que foi duramente abalado com um golo sofrido no Estádio da Luz, há 31 anos, perante 120 mil adeptos benfiquistas que lhe gritavam “Bernardette”.