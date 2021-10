Miguel Oliveira em 11.º no Texas onde Marc Márquez voltou a brilhar

Português recuperou desde o 18.º lugar, mas ficou fora do Top 10 do Grande Prémio das Américas. Fabio Quartararo foi segundo e está a um passo do título mundial de MotoGP

Um triunfo categórico no Grande Prémio (GP) das Américas de MotoGP voltou a fazer Marc Márquez sorrir este domingo, tendo alcançado a segunda vitória esta temporada. O espanhol bateu francês Fabio Quartararo e o italiano Franceso Bagnaia, que completaram o pódio. Já Miguel Oliveira, que saiu do 18.º lugar da grelha de partida, terminou na 11.ª posição.

Com a segunda posição no circuito do Texas, nos EUA, Quartararo reforçou a liderança na classificação geral, agora com 52 pontos de vantagem sobre Bagnaia, e pode festejar o título mundial de MotoGP já na próxima corrida, o GP de Emilia Romagna, em Itália, ou na prova seguinte em Portugal, no GP do Algarve, a 7 de Novembro.

Depois de uma excelente partida, Marc Márquez não abandonou mais o primeiro lugar, somando a sétima vitória em oito participações no circuito das Américas.