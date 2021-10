Jorge Braz: “Sou o homem mais feliz do mundo”

“Sou o homem mais feliz do mundo, com uma equipa assim”. Foi assim que Jorge Braz, seleccionador nacional de futsal, reagiu ao título mundial conquistado neste domingo.

Logo após o jogo, ainda junto à quadra, o treinador, sorridente, evidenciou a satisfação. “Vou com a taça e com a medalha para casa. Vai tudo. Como disse, o objectivo da medalha foi pouco para esta equipa, que queria mais – a taça. São 17 fantásticos jogadores e não me esqueço de quem lá ficou”.

“Disse que íamos dar a vida por Portugal, ao nosso país e fomos fantásticos. Sou o homem mais feliz do mundo com uma equipa assim. Ser campeão do mundo supostamente não é fácil e é inteiramente merecido”, apontou, à RTP.

Já Pany Varela, talvez a grande figura de Portugal neste Mundial, apontou que não se sente o herói, apesar dos dois golos marcados na final. “Não me sinto o héroi. Somos uma nação valente, independentemde de quem joga. Estávamos no topo da Europa e agora estamos no topo do Mundo”, atirou.

Selecção vai a Belém

O Presidente da República confirmou que vai receber os campeões nesta segunda-feira, em Lisboa. Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que “a comitiva portuguesa que participou no Campeonato do Mundo FIFA de Futsal 2021 será recebida no Palácio de Belém amanhã, dia 4 de Outubro, pelas 15h00”.

“Uma modalidade em afirmação, uma selecção em crescimento e evolução, alcança o título de campeã do mundo. Mais um feito desportivo extraordinário que orgulha todos os portugueses e merece por isso o reconhecimento do Presidente da República”, acrescenta.