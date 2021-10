Grande jogo entre Liverpool e Manchester City termina em empate

Os “reds” estiveram a vencer por duas vezes os “citizens”, mas o jogo em Anfield Road terminou com uma igualdade a dois golos.

Liverpool e Manchester City empataram neste domingo a dois golos, em jogo da sétima jornada da Liga inglesa de futebol, com um ‘festival’ de golos na segunda parte, mas um resultado que deixa o Chelsea isolado na liderança.

No jogo ‘grande’ da ronda, o campeão Manchester City, com os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva a titulares, foi ‘dono’ do jogo na primeira parte, mas inconsequente, com Phil Foden especialmente perdulário.

A jogar em casa, o Liverpool, que também teve o português Diogo Jota em campo até aos 68 minutos, entrou na segunda parte com melhores argumentos, e a ‘classe’ do egípcio Mohamed Salah veio ao de cima.

Os ‘reds’ abriram o marcador com uma aceleração de Salah no corredor direito, a servir Sadio Mane para o 1-0, aos 59 minutos, um golo que castigava a ineficácia dos ‘citizens’.

O Liverpool era premiado no seu jogo mais vertical, mas não celebrou durante muito tempo, já que Phil Foden redimiu-se de outras perdidas, e repôs a igualdade aos 69, com um remate cruzado no lado esquerdo, após abertura de Gabriel Jesus.

Num jogo entre duas das melhores equipas do futebol mundial e grandes candidatos ao título na ‘Premier League’, a tónica ofensiva foi uma constante, e Salah ‘inventou’ o 2-1, aos 76, depois de fugir da pressão de três adversários e ainda ‘trocar as voltas’ a Laporte.

Longe de estar fechado o resultado, também o City voltou a marcar, colocando alguma justiça no resultado, com De Bruyne a aproveitar um ressalto à entrada da área e a rematar para o 2-2, aos 81, com a bola a desviar ainda em Matip.

O resultado não se alterou, apesar de Fabinho, do Liverpool, ainda ter tido o terceiro golo nos pés, e a jornada fechou com o Chelsea em primeiro lugar (16 pontos), seguido de Liverpool (15), Manchester City, Manchester United, Everton e Brighton (todos com 14).

Antes, em outro jogo da ronda disputado hoje, destaque para o regresso aos triunfos do Tottenham, do treinador português Nuno Espírito Santo, que recebeu e venceu o Asto Villa, por 2-1, depois de três derrotas consecutivas na Liga.