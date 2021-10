Celtic ganha com golo de Jota

O internacional sub-21 português Jota deu neste domingo a vitória ao Celtic no terreno do Aberdeen, por 2-1, aos 84 minutos do jogo da oitava jornada da Liga escocesa de futebol.

Jota, cedido ao Celtic por empréstimo do Benfica, com opção de compra para os escoceses, voltou a ser opção a titular nos ‘católicos’, com o jogador a marcar o primeiro golo na Liga, depois de já ter marcado na Taça da Liga.

Hoje, em casa do Aberdeen, o Celtic adiantou-se aos 11 minutos, com um golo de Furuhashi, mas Lewis Ferguson igualou para os da casa já na segunda parte, aos 56, valendo aos visitantes o golo de Jota, muito perto do final.

O Celtic tem tido um início de campeonato muito irregular, com quatro vitórias, um empate e três derrotas nas oito jornadas, e ocupa o sexto lugar, a cinco pontos da liderança, ocupada pelo Hearts.