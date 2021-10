Depois do brilharete na Champions, PSG perde na Liga francesa

Primeiro desaire do líder aconteceu à 9.ª jornada, no terreno do Rennes.

O todo-poderoso Paris Saint-Germain (PSG) sofreu neste domingo a primeira derrota na Liga francesa, ao ser surpreendido em casa do Rennes, por 2-0, na 9.ª jornada. O desaire não compromete, ainda assim, a liderança do campeonato para os parisienses.

Pela terceira época consecutiva, o Rennes travou em casa o PSG. Os visitantes tiveram mais posse de bola, fizeram mais remates, mas não encontraram o caminho para as redes de Alfred Gomis (que, em bom rigor, só realizou uma defesa).

Os anfitriões, pelo contrário, foram bem mais eficazes e inauguraram o marcador aos 45’, por Laborde. E esse período do jogo foi determinante. O golo tardio levou o Rennes em vantagem para o intervalo e, no regresso dos balneários, a equipa da casa voltou a marcar, desta feita por Tait.

Com mais controlo do jogo, o PSG (que apresentou Di María, Messi, Neymar e Mbappé no ataque) empurrou o Rennes para trás mas sem conseguir propriamente incomodar o rival - um remate ao ferro de Messi foi uma das poucas excepções.

Depois de um triunfo convincente sobre o Manchester City na 2.ª jornada da Liga dos Campeões (2-0), o PSG escorrega na Ligue 1 e poderá permitir a aproximação do Marselha, que tem dois jogos a menos nesta altura - se vencerem as duas partidas em causa, ficarão a quatro pontos dos parisienses, que lideram com 24.